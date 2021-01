CDA: ‘Komt er provinciegeld vrij nu evenementen voor 1 juni niet doorgaan?’

nieuws

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

De Statenfractie van het CDA wil van het provinciebestuur weten of er geldbedragen vrij komen nu alle grote evenementen, die voor 1 juni zouden plaatsvinden, worden afgelast. De fractie dient hier maandag schriftelijke vragen over in bij het College van Gedeputeerde Staten.

Inmiddels is bekend dat een aantal van deze evenementen worden opgeschoven of in een andere vorm worden gehouden, maar ook dat een deel van deze evenementen dit jaar geen doorgang zal vinden.

Het CDA wil daarom weten of projecten zijn in Groningen waarvan nu provinciaal geld vrijkomt om elder in te zetten. De fractie wil daarom een overzicht hebben van het geld dat vrijkomt en waar dit geld elders ingezet kan worden.