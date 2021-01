Twee verdachten aangehouden na straatroof op Haydnlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft zondagavond twee verdachten kunnen aanhouden na een straatroof aan de Haydnlaan. Dat meldt de politie.

“Rond 20.45 uur heeft er een straatroof plaatsgevonden op de Haydnlaan”, vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. “Het slachtoffer is daarbij niet gewond geraakt. Door direct het alarmnummer te bellen zijn wij direct op zoek gegaan naar de daders. Het duo hebben we uiteindelijk snel aan kunnen treffen. Beiden zijn aangehouden.”

Om de politie te helpen in de zoektocht naar de daders werd een Burgernetactie op touw gezet. Het is de politiewoordvoerder onbekend of de Burgernetactie geholpen heeft bij de zoektocht. Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl was er in de wijk veel politie aanwezig. “De twee zijn uiteindelijk aangehouden op of nabij het Engelse Park”, vertelt Ten Cate. “Bij de zoektocht werd ook een politiehond ingezet. Ik vermoed dat deze hond de twee daders gevonden heeft.”

GRONINGEN: Groningen Haydnln en ri Helperlinie.Sterrebos I.v.m. inicident gezocht 2 jonge mannen zwart gekleed. NIET zelf benaderen. Looprichting

Tips? Bel nu 112 https://t.co/nk6rKYOOkd — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) January 31, 2021