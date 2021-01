Brandweer: veel buitenbranden, geen grote brandincidenten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Ondanks het vuurwerkverbod was het een drukke jaarwisseling. Dat meldt de Brandweer Groningen. Door heel de provincie is de brandweer 113 keer gealarmeerd, waarvan zo’n 30 keer in de gemeente Groningen.

Het ging vooral om container- en afvalbrandjes. Grote brandweerincidenten hebben zich deze jaarwisseling niet voorgedaan. Wel moest in sommige gevallen de politie, en zelfs de ME, voor de brandweerlieden een veilige werkomgeving creëren.

De brandweer meldt dat ze haar werk goed kon doen omdat de politie zorgde voor de veiligheid van de medewerkers, zoals bij een buitenbrahc aan de Jadestraat / Barnsteenstraat. De brandweer werd daar geblokkeerd door een groep personen, maar de ME heeft vervolgens de orde kunnen herstellen.