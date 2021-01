Brandweer rukt uit naar Vondelflat voor verbrande tosti’s

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Vondelflat aan de Vondellaan in de stad Groningen heeft dinsdag aan het einde van de avond korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De hulpdiensten rukten in eerste instantie met groot materieel uit. Om 23.50 uur kwam de eerste melding binnen van een mogelijke woningbrand in de flat waarop een tankautospuit en een hoogwerker op werden geroepen. Korte tijd later werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’ waarop ook een tweede tankautospuit gealarmeerd werd. “Het valt allemaal wat mee”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl die enkele minuten na de brandweer arriveerde. “Van een agent kreeg ik te horen dat het gaat om verbrande tosti’s waardoor er een brandje is ontstaan.”

Op welke verdieping van de flat het brandje gewoed heeft is onbekend. “Brandweerlieden zijn met een ventilator het gebouw ingegaan om de etage te ventileren.” Voor zover bekend hoefde niemand geëvacueerd te worden.

Nb: vanwege nieuwsgaring mogen (foto)journalisten zich op straat bevinden ten tijde van de avondklok