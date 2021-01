Brandweer in actie voor gaslekkage in woning aan Hereweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest donderdagmiddag in actie komen voor een vermeende gaslekkage in een woning aan de Hereweg. Niemand raakte gewond.

De melding van een gaslekkage kwam rond 15.20 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Groninger brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Bewoners roken in de woning een gaslucht”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing. “Wij zijn direct na aankomst een onderzoek gestart. Daarbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van onze ‘viergasmeter’ die standaard op de bepakking van onze tankautospuiten zit. Resultaten gaven echter aan dat er geen gaswaarden gemeten werden in het pand. Ook werd er door de brandweerlieden niks geroken.”

Wel heeft de brandweer uit voorzorg de hoofdgaskraan van het pand dichtgedraaid. “We hebben contact gezocht met de woningeigenaar die verder onderzoek gaat doen.”