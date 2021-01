Brand in restaurant aan Brugstraat snel onder controle

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een restaurant aan de Brugstraat heeft zaterdagochtend een kleine brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam even na 09.00 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Na aankomst gingen de brandweerlieden direct op onderzoek uit. In het restaurant bleek rookontwikkeling te zijn ontstaan. Dit werd veroorzaakt door een bakje dat op een warmhoudplaat was blijven staan. Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd en konden al snel weer terugkeren naar de kazerne.

Door snel handelen van de brandweer en de eigenaar van het restaurant is de schade beperkt gebleven.