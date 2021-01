Brand in kinderdagverblijf in Beijum, pand en woningen ontruimd

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een kinderdagverblijf aan de Emingaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft woensdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam even na 17.00 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het ging om een brand in de spouwmuur”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Direct na de melding van de brand is het kinderdagverblijf ontruimd. Dat geldt ook voor een aantal bovenliggende woningen.”

Even voor 18.00 uur laat Mol weten dat de woningen weer vrijgegeven zijn. “De mensen mogen weer terug naar hun woningen. Op dit moment doen we bij de spouwmuur onderzoek of de brand zich verder heeft verspreid.” Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend.

