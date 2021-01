Brand in boerderij blijkt afvalbrand te zijn

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hulpdiensten moesten vrijdagavond in actie komen vanwege een vermeende boerderijbrand aan de Mandelandenweg in Eelde. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een waterwagen ter plaatse stuurden. Op de meldkamer waren verschillende meldingen binnengekomen van een boerderij die mogelijk in brand zou staan. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek echter niet de boerderij maar een berg afval bij de boerderij in brand te staan. Deze afvalverbranding was door omstanders aangezien voor een boerderijbrand.

De afvalverbranding ging gepaard met hoge vlammen maar van gevaar was geen sprake. De brandweer kon al snel weer terugkeren naar de kazerne.