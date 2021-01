“Boete voor overtreden coronamaatregelen moet naar 1.000 euro”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De bekeuring voor het overtreden van coronamaatregelen moet verhoogd worden naar 1.000 euro. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van de BOA Bond maandagavond in het radioprogramma Dit Is De Dag op NPO Radio 1.

“De boetes zijn momenteel 95 euro”, vertelt Gerrits. “Dat is net zo hoog als een entreekaartje voor een dancefeest. Als je heel bewust naar zo’n feestje gaat, of erger, je bent de organisator van zo’n feest, dan verdien je wat ons betreft een hoge boete.” Gerrits spreekt in het radioprogramma over rotte appels die aangepakt moeten worden. “Ik bedoel daarmee de ondernemers die bewust de regels overtreden, maar ook recidivisten, die naar dancefeesten gaan. Ik wil dit binnenkort met de minister bespreken.”

Dinsdagavond komt het kabinet met een persconferentie. Hoogstwaarschijnlijk maken premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat Nederland drie weken langer in een lockdown blijft. Dit betekent dat horeca, doorstroomlocaties en niet-essentiële winkels langer gesloten moeten blijven. De afgelopen weken moest de politie regelmatig in actie komen voor feestjes die illegaal gehouden werden.