Blijdschap dat spoorlijn naar Stadskanaal niet geslachtofferd wordt

nieuws

Foto Andor Heij. Bestaand deel Nedersaksenlijn in Gramsbergen.

De Stichting Nedersaksenlijn is blij dat de meerkosten van de zuidelijke ringweg geen gevolgen hebben voor de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Dat zegt Henk Kwak van de stichting tegen het Dagblad van het Noorden.

De spoorlijn ontsprong de dans, omdat de provincie Groningen besloot de verdubbeling van de N33 voorlopig niet door te laten gaan. Ook de verbetering van de spoorlijn naar Duitsland wordt uitgesteld.

Het vernieuwde spoor tussen Veendam en Stadskanaal moet er in 2025 liggen. De Stichting Nedersaksenlijn hoopt dat er later rails aangelegd worden tussen Stadskanaal en Emmen, zodat er een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen Twente en Groningen. Er is veel politieke steun voor de plannen.