Bijna al het personeel acute zorg Martini Ziekenhuis laat zich vaccineren

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

Het Martini Ziekenhuis is vrijdag begonnen met het vaccineren van het personeel in de acute zorg. Het inenten tegen corona duurt tot en met dinsdag.

Er zijn 398 medewerkers opgeroepen. Negentig procent heeft gehoor gegeven aan de oproep. De overige tien procent wacht nog vanwege bijvoorbeeld zwangerschap, een eerdere coronabesmetting de afgelopen maand, ziekte of twijfel.

Met de vaccinaties verwacht het Martini Ziekenhuis de continuïteit van de acute zorgketen, die door COVID extra belast wordt, overeind te houden.

“We zien met elkaar het belang van vaccineren en dat was merkbaar”, aldus arbo manager Martin Boer van het ziekenhuis. “Er werd snel geschakeld, waardoor we in korte tijd een professioneel Vaccinatiecentrum neer hebben kunnen zetten”.

Onderstaand een video van het Martini Ziekenhuis over het vaccineren.