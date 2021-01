“Bijna 100 tips in moordzaak Els Slurink: er zijn namen genoemd”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Bij de politie zijn de afgelopen dagen 99 tips binnengekomen in de moordzaak Els Slurink. Dinsdagavond werd er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid stilgestaan bij de moord die in 1997 in Stad werd gepleegd.

“Vanmiddag was de herhaling van het televisieprogramma met daarin aandacht voor het onderzoek naar de dood van Slurink”, vertelt een politiewoordvoerder. “Tot nu toe heeft dit 86 tips opgeleverd. Eerder waren er al 13 tips binnengekomen.” Volgens de politie zijn de tips interessant. “Er is onder andere informatie gedeeld over de schoenafdrukken en de fiets. Ook zijn er namen genoemd.”

Van Brakelplein

Els Slurink (33) werd vermoord in de nacht van 20 op 21 maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein. De vrouw werd om het leven gebracht met een steek in het hart. Lange tijd ging de politie er vanuit dat de moord gepleegd was door een bekende. Nu denkt men echter dat Slurink wellicht door een insluiper om het leven is gebracht. Recente ontwikkelingen hebben de politie op het spoor gebracht van een inbreker. Ook houdt men rekening met een eventueel seksueel motief. In beide gevallen zou de insluiper zich vergist kunnen hebben in de woning.

Gouden tip

De uitzending van Opsporing Verzocht is hier terug te kijken. Een gouden tip in de zaak wordt beloond met 15.000 euro.