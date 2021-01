Bewoners Radiumstraat zijn schimmel zat en komen in actie

Bewoners van de Radiumstraat in Vinkhuizen zijn het zat. Ze hebben al jaren last van schimmel, tocht en kou. Nu willen ze dat woningcorporatie Nijestee hun woningen renoveert.

Huizen in de buurt worden al gerenoveerd en dat willen huurders van de Radiumstraat ook. Ze gaven Nijestee tot maandagmiddag om te reageren op hun bezwaren. Die reageerde met een brief waarin ze laten weten de huizen in 2022 aan te pakken, maar volgens bewoners is dat te vaag. “Dat kan ook pas over twee jaar zijn, dus dan schieten we er nog niets mee op,” vertelt Steven Arnold. “Wij hebben veel last van schimmel, maar van Nijestee krijg je alleen oplossingen voor de korte termijn, zoals een emmertje verf. Dat is allemaal pappen en nathouden.” Veel buurtbewoners zijn aangesloten aan de actie. Lianne Tap verzamelde maandag handtekeningen. “Sommigen wonen hier al 24 jaar, en die hebben al 24 jaar last van schimmel. Ik woon hier nu ruim twee maanden, maar toen ik mijn woning kreeg was er al schimmel. Ik vind dat niet kunnen. We hebben het meeste geverfd en schoongemaakt, maar het komt allemaal terug.”

De actie van de bewoners wordt gesteund door de gemeenteraadsfractie van de SP. “Hier wonen onze zorgverleners, mensen in de hulpverlening, in de schoonmaak en het onderwijs,” zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Ze betalen een steeds hogere huur voor slecht onderhouden woningen. Ze krijgen weinig tot geen gehoor van woningbouwcorporaties en de politiek. Deze mensen willen ook een goede woning voor deze prijs, dat hun kinderen geen pufjes nodig hebben omdat ze astma krijgen van de schimmel. Eigenlijk is het niets bijzonders wat ze vragen, maar in 2021 schijnt het moeilijk te zijn om een goede woning te bemachtigen. Daar moet iets aan veranderen.”