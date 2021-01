Bewoners Boraxstraat komen in actie tegen schimmel

Bewoners van de Boraxstraat in Vinkhuizen zijn er helemaal klaar mee. Ze hebben al een tijd last van schimmel, tocht en kou in hun woningen.

Veel bewoners zeggen er zelfs gezondheidsproblemen aan over te houden. Daarom komen ze nu samen in actie om te zorgen dat woningcorporatie De Huismeesters hun woningen gaat renoveren. “Het slaat op mijn longen en op mijn stem,” zegt Kees Brink. Dennis Oostland gaat regelmatig met zijn dochtertje naar het ziekenhuis. “Daar moeten we heen voor pufjes. Ik heb meerdere ouders uit de buurt gesproken die met hetzelfde probleem zitten: astma, kortademigheid, het huis niet warm kunnen krijgen…”

Ze vinden dat De Huismeesters te weinig doet om de problemen op te lossen. “We zijn er al anderhalf jaar mee bezig,” zegt Oostland. “Ze komen wel langs, maar ze zeggen: doe het raam maar open en doe de verwarming aan. Maar wij krijgen de energierekening. Dit kan zo niet langer.”

Hun actie wordt gesteund door de gemeenteraadsfractie van de SP. “Dit is de zoveelste buurt waarbij je ziet dat mensen last hebben van deze problemen,” zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Wij hebben eerder in de gemeenteraad een actieplan aangenomen gekregen in de gemeenteraad, maar dat heeft te weinig zoden aan de dijk gezet. De wethouder moet nu samen met de woningbouwcorporaties gaan ingrijpen. Het kan niet zo zijn dat mensen in 2021 nog ziek worden van hun woningen.”