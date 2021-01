Bevolkingsgroei Stad loopt sterk terug

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

De bevolking van de gemeente Groningen is in het afgelopen jaar veel minder sterk gegroeid dan in 2019. Volgens het CBS komt dat omdat er minder buitenlandse immigratie is dan in voorgaande jaren. Dat wordt veroorzaakt door de wereldwijde coronapandemie.

Per duizend mensen kwamen er in de gemeente Groningen vorig jaar 2,5 inwoners bij. In 2019 waren dat er 7,9 per duizend inwoners. Eind november woonden er 233.456 mensen in de gemeente Groningen. In dezelfde maand in 2019 waren dat er 233.115.

Het teruglopende aantal internationale studenten dat naar Groningen komt lijkt te zorgen voor een dalende bevolkingsgroei, naast een teruggang in het aantal nieuwe arbeidsmigranten.