‘Bevingsproblematiek is ‘ongelofelijk ingewikkelde’ opgave met ‘immense problemen’

nieuws

Het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem ervaren hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen uit interviews met professionals, werkzaam aan de oplossing van de bevingsproblematiek en de versterkingsoperatie.

De 33 geïnterviewde professionals voor hun onderzoek werken bij ministeries, provincie, gemeenten, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de NCG en het Staatstoezicht op de Mijnen. De professionals ervaren hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’, een ‘ongelofelijk ingewikkelde’ opgave met ‘immense problemen’. Belangenverschillen, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en een gebrek aan regie zorgen voor grote problemen.

“Bij de meesten kruipt dit probleem onder de huid”, vertelt prof. dr. Tom Postmes. “Ze werken keihard, maar komen slechts met heel kleine stapjes vooruit. Zij kunnen afspraken niet nakomen en kunnen dat bewoners niet uitleggen, tot ieders grote frustratie.”

Bureaucratisch toezicht en veranderende regels

Dichter bij de uitvoering zeggen professionals dat bureaucratisch toezicht en voortdurend veranderende regels een groot obstakel zijn. Veel van hen vinden het systeem te ingewikkeld en te groot. Zij zien dat bewoners vaak achterop raken.

Slechts één aanbeveling van de onderzoekers

“Omdat zij er toch samen uit moeten komen doen we maar één aanbeveling”, aldus Postmes. “Om samen het systeem door te lichten.”