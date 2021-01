Bestuur stopt met Suikerhonk Hoogkerk

nieuws

Foto: Patrick Kampherbeek

Het laatste bestuurslid van het Suikerhonk in Hoogkerk heeft maandagmiddag aan RTV Noord laten weten dat het stopt met de organisatie van de ontmoetingsplek. Demian Aalders stelt dat het geen zin heeft om door te gaan met het honk, omdat er te veel negativiteit heerste, vanuit de media en de gemeente.

Het honk moest in oktober verplicht sluiten van de Veiligheidsregio, omdat de coronaregels er niet zouden worden nageleefd. De moord op de Griekse restauranthouder Lazaros Kounatidis uit Groningen veroozaakte veel negatieve publiciteit, omdat twee van de verdachten samen met Aalders het bestuur vormden.

De gemeente heeft het gebouw van het honk inmiddels gesloopt. Er is gezocht naar een alternatief en dat is volgens Aalders ‘officieus’ gevonden. Maar dit is op privéterrein en Aalders wil niet kwijt waar deze alternatieve ruimte is.