Beste concert van 2020 in Vera: Otoboke Beaver uit Japan

De Japanse noiserock band Otoboke Beaver verzorgde vorig jaar het beste live concert bij poppodium Vera. Dat blijkt uit de resultaten van de veertigste Vera-poll.

Elk jaar kiezen de bezoekers het beste live-concert. De winnaar krijgt een plekje op de Wall of Fame in de grote zaal. Ondanks de coronacrisis was er volgens de organisatie genoeg moois te zien om er een mooie poll van te maken.

Otoboke Beaver, bestaande uit vier vrouwen, maakte afgelopen jaar de beste indruk, gevolgd door het Belgische Stake en het Amerikaanse Wolves In The Throne Room. Camshaker Pi eindigde als beste Nederlandse band op de achtste plek. Als beste support act kwam het Amerikaanse Deeper uit de bus, en als beste lokale band Avery Plains.