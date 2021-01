Beregeningsinstallaties voor natuurgrasvelden

nieuws

Het college van B&W wil een kleine 850 duizend euro uittrekken voor de aanleg van beregeningsinstallaties op de 17 sportvelden met natuurgras.

De beregening van deze velden is een forse kostenpost, mede omdat er de afgelopen jaren zowel periodes van extreme droogte als periodes van veel regenval geweest. De beregening gebeurt nu nog handmatig, via buizen en sproeikanonnen, Externe partrijen dragen daar zorg voor. Bovendien is deze methode bepaald niet duurzaam.

Volgens de gemeente is het mogelijk om binnen het budget automatische beregening aan te leggen. Een experiment hiermee bij VV Engelbert verloopt positief. De installatie kan op afstand via een app worden aangezet. De beregeing vindt ’s nachts plaats.