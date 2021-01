‘Beloning komt scherper in zicht door koffie’

nieuws

Foto via Pexels

Als mensen koffie drinken terwijl ze een beloning najagen, krijgen de aandachtsprocessen in de hersenen een ‘boost’. Dat hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekt.

Dat mensen beter presteren dankzij cafeïne was al bekend. Maar de RUG-onderzoekers vonden een aandachtsvoordeel als er een beloning in het vooruitzicht ligt. Als die beloning er niet is, heeft koffie dat extra aandachtsvoordeel niet. Met behulp van elektro-encefalografie konden ze de hersenactiviteit meten tijdens het uitvoeren van mentale taken. Met de beloning in het vooruitzicht reageerden de proefpersonen sneller en accurater op informatie die ze te zien kregen, maar nóg beter als de koffie cafeïne bevatte. Voor cafeïnevrije koffie gold dat niet.

“Blijkbaar verspillen we geen aandacht als het niet nodig is”, zo stellen de onderzoekers. “Als je aandacht beter wordt getrokken door relevante informatie, is de afleiding minder sterk. Deze studie heeft echter laten zien dat cafeïne naast dit algemene effect ook een selectief effect heeft, afhankelijk van de relevantie van de situatie.”