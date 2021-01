Sergio Padt vertrekt naar Bulgaars kampioen PFK Ludogorets

nieuws

Sergio Padt

Doelman Sergio Padt van FC Groningen zou in de belangstelling staan van PFK Ludogorets, de topclub in de Bulgaarse voetbalcompetitie. Padt zou op persoonlijke basis al rond zijn met de Bulgaarse club, zo meldt Voetbal International zaterdagmiddag.

De transfer vindt mogelijk deze winter al plaats, want dan kan FC Groningen nog een transfersom voor de 30-jarige Amsterdammer ontvangen. Een akkoord tussen de twee clubs is er nog niet.

Op oudejaarsdag trok FC Groningen keeper Per Kristian Bratveit aan van Djungardens IF op huurbasis, met een optie tot koop. Ondanks het feit dat een vervanger voor Padt al binnen de gelederen is, vertelde technisch directeur Mark-Jan Fledderus eerder deze week dat hij Padt graag in Groningen wil houden.