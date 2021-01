Baxbier brouwt bier in strijd tegen spierziekte ALS

nieuws

Foto: Baxbier

Baxbier uit Groningen heeft een bier gebrouwen waarvan de winst volledig gaat naar de stichting ALS. De stichting steunt onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS.

In totaal worden zes bieren gebrouwen bij zes verschillende brouwerijen, verenigd in Beer Geeks Beat ALS. Het Baxbier is de vierde en komt begin maart in een six pack op de markt. De brouwerijen doen dit al voor het derde jaar op rij.

Door allerlei acties van Beer Geeks en bijdrages van brouwerijen en slijterijen is er al ruim 40 duizend euro opgehaald: “Het is overweldigend en hartverwarmend om te zien wat de Nederlandse biercommunity voor elkaar kan krijgen als ze er met z’n allen de schouders onder zetten. Mooi om te zien hoe in deze onzekere tijd een actie als deze gewoon door kan gaan”, aldus Beer Geeks.