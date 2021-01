Basisscholen willen dat voorwaarden voor noodopvang worden aangescherpt

nieuws

Basisscholen willen dat het ministerie van Onderwijs de voorwaarden van het gebruik van noodopvang gaat aanscherpen. Brancheorganisatie PO-Raad voert gesprekken hierover met het ministerie.

Ouders die werken in zogeheten cruciale sectoren kunnen sinds de lockdown gebruik maken van noodopvang. De verwachting is dat het aantal kinderen dat naar de noodopvang wordt gestuurd gaat toenemen wanneer het kabinet dinsdagavond officieel bekend gaat maken dat de lockdown verlengd gaat worden. “De druk op scholen is nu al heel hoog, omdat het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de noodopvang veel groter is dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar”, laat een woordvoerder van de PO-Raad aan de NOS weten. “De verwachting is dat de druk nóg hoger wordt als de lockdown langer gaat duren.”

Volgens de brancheorganisatie moet het ministerie daarom goed gaan kijken naar de criteria waarbij er gebruik gemaakt mag gaan worden van de noodopvang. “De lijst met essentiële beroepen is nu veel langer dan vorig jaar. Daar moet kritisch naar worden gekeken.” Daarnaast vindt de PO-Raad dat de noodopvang alleen beschikbaar zou moeten worden voor kinderen van wie beide ouders een essentieel beroep hebben.