Basisscholen tot 8 februari gesloten: “Onvermijdelijk”

nieuws

Basisscholen en kinderopvangcentra blijven tot 8 februari gesloten. Dat heeft het kabinet zondagmiddag besloten na overleg op het Catshuis.

De beslissing volgt op een advies van het Outbreak Management Team, het OMT. Zij lieten zaterdag weten dat het verstandig is om het primaire onderwijs voorlopig niet te herstarten vanwege de onzekerheid over de Britse virusmutant. Volgens demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs is het besluit helaas onvermijdelijk. “Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.”

Om de druk bij ouders te verlichten gaat het kabinet in gesprek met werkgevers en vakbonden over een zogeheten ‘coronaverlof’. Door afspraken zou er een betere verdeling moeten gaan komen voor ouders die werken en zorg dragen voor kinderen. Het kabinet wil hier ook financieel aan bijdragen. De noodopvang op scholen blijft de komende periode wel geopend. Of de scholen na 8 februari wel weer open gaan is volgens minister Slob nog onduidelijk.