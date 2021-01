Basisscholen in ieder geval nog twee weken dicht: “Het heeft consequenties”

Directeur Wieke Zondervan van IKC Groenewei in Meerstad baalt dat de scholen nog niet open kunnen. Dinsdag werd bekendgemaakt dat basisscholen in ieder geval nog twee weken dicht moeten blijven.

Wel hoopt het kabinet dat de basisscholen en kinderopvang op 25 januari weer open kunnen, nog voor het einde van de lockdown. Of dat kan hangt af van in hoeverre kinderen vatbaar zijn voor de Britse variant van het coronavirus. Dat wordt nu onderzocht. Tot die uitslag probeert Zondervan er het beste van te maken. “Veiligheid gaat boven alles. Vervolgens kijken we hoe we alles op kunnen lossen binnen de scholen. We kijken samen hoe we het thuisonderwijs zo goed mogelijk kunnen organiseren. Vergeet ook de ouders niet, die zitten met een groot probleem. We hadden gisteren niet voor niets meer dan 30% van de leerlingen op school. Een heleboel ouders hebben cruciale beroepen en zitten thuis ook met de handen in het haar.”

Zondervan maakt zich nog geen zorgen over langdurige gevolgen van de lockdown, maar ze denkt wel dat het voor kinderen beter is om weer gewoon naar school te gaan. “Kinderen hebben hun klasgenootjes nodig en een deel van de kinderen hebben direct contact met de leerkracht nodig. Het heeft best consequenties. Als het langer gaat duren moeten we ook nadenken over toetsing. Toch moeten we niet alleen kijken naar vakken als rekenen, taal en schrijven, die heel erg belangrijk zijn, maar kinderen moeten ook andere talenten kunnen ontwikkelen. Dat is net zo belangrijk in een fase na zo’n lockdown.”

Ze hoopt dat de scholen op 25 januari weer open kunnen. “Ik zou het prachtig vinden, maar het moet ook veilig kunnen. We hebben er ook niets aan als we alle kinderen in de school hebben als blijkt dat die Britse variant mee gaat spelen. Als kinderen en leerkrachten ziek worden kunnen we het onderwijs ook niet organiseren.”