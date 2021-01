Bas van ’t Wout wordt opvolger van Eric Wiebes

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout (VVD) wordt de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat. Van ’t Wout volgt Eric Wiebes (VVD) op. Dat meldt de Telegraaf maandagavond.

Wiebes legde vorige week zijn ministersfunctie neer vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Aanleiding was een vernietigend rapport waardoor ook het kabinet kwam te vallen en nu onder demissionaire vlag opereert. De taken van Wiebes worden op dit moment waargenomen door Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Volgens de Telegraaf is het de bedoeling dat Van ’t Wout de taken op korte termijn van haar over gaat nemen. In die rol wordt Van ’t Wout verantwoordelijk voor het Groningse aardgasdossier.

Van ’t Wout is sinds afgelopen zomer staatssecretaris van Sociale Zaken. Eerder was hij vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer.