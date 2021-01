AZNN overweegt opschaling reguliere zorg; oproep om vaccins sneller te leveren

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Omdat er een lichte daling te zien is in het aantal coronabesmettingen, is de druk op de noordelijke ziekenhuizen iets gedaald. Dit geeft volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland ruimte om te kijken of de reguliere zorg geleidelijk kan worden opgeschaald, zolang de Britse corona-variant niet om zich heen grijpt.

Ook deelde het Acute Zorgnetwerk donderdagmiddag een oproep van Gia Wallinga (directeur van zorginstelling Icare) namens de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg: “We roepen VWS op om meer vaccins in hoog tempo beschikbaar te stellen, zodat de vaccinatie-operatie echt op stoom komt. De gehandicaptenzorg en VVT hebben het tempo nodig dat vergelijkbaar is met de acute zorg. Alleen dan voorkomen we dat de kwetsbaarste mensen getroffen worden door Corona.”

Vaccinatie in instellingen

Vanaf aanstaande maandag gaan verpleeg- en verzorgingshuizen en de instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Noord-Nederland beginnen met het vaccineren van hun bewoners. Bij Alliade in Heerenveen is maandag een pilot gestart voor dit vaccinatieproces. De bewoners zullen worden gevaccineerd door de instellingsartsen. De ziekenhuisapotheek van het UMCG biedt logistieke ondersteuning bij de verspreiding van de vaccins. Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen en instellingen krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Huisartsen en ouderen

De huisartsen worden vanaf aanstaande vrijdag in enkele ziekenhuizen gevaccineerd met het vaccin Moderna. De huisartsen starten volgende week ook met het vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen. De eerste groep die door de huisartsen zal worden uitgenodigd zijn de 90-plussers. Kort daarna volgt de groep 85-plussers die door de GGD’en zullen worden ingeënt.