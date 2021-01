Avondwinkels: ‘geen alcoholverkoop problematischer dan avondklok’

Nu het kabinet een avondklok gaat invoeren moeten de avondwinkels ook vervroegd hun deuren gaan sluiten. Toch zien zij dit niet als het grootste probleem. Zij hebben het vooral zwaar doordat zij sinds halverwege oktober geen alcohol meer mogen verkopen na 20 uur ’s avonds.

De Rania Market aan de Paterswoldseweg heeft zwaar op dit moment. “Ik moet drie man personeel betalen en ook mijn gezin onderhouden. Ik kan geen winst meer maken, maar moet vooral vechten om alles te kunnen betalen,” zo vertelt eigenaar Khalid. “Wij draaien op de verkoop van alcohol. Nu dat niet meer kan is het erg lastig.”

Toch is de Rania Market blij dat het open kan blijven. “We zitten al een jaar in deze crisis. Voor de horeca is het veel zwaarder. Mijn buurman heeft bijvoorbeeld zijn huis en auto moeten verkopen. Ik ben dankbaar dat ik open kan en nog wat kan verdienen.”

Bezorgen

Andere avondwinkels zijn al aan het nadenken over alternatieven tijdens de avondklok. “Met een werkgeversverklaring zouden we aan de slag kunnen gaan. We kijken dan ook of het mogelijk is om te gaan bezorgen,” zo laat Integra aan de Westersingel weten.