‘Avondklok verdwijnt op 10 februari als besmettingscijfers blijven dalen’

nieuws

Foto Andor Heij. Oude Ebbingestraat tijdens lockdown

De avondklok verdwijnt op 10 februari. Voorwaarde is wel dat de besmettingscijfers de komende tien dagen moeten blijven dalen. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS.

De maatregel werd op zaterdag 23 januari ingevoerd. Toen de avondklok op een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) werd aangekondigd was het al bekend dat de klok tot 10 februari zou gaan gelden. Bronnen in Den Haag laten weten dat deze periode wordt gehandhaafd. Er lijken geen redenen te zijn om hier vanaf te gaan wijken. Komende dinsdag wordt er door het kabinet een definitief besluit genomen. Dan is er ook een persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

Tegen de avondklok was aanvankelijk veel verzet. In diverse steden in het land braken vorig weekend rellen uit.