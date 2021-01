Avondklok grote uitdaging voor voetbalclub Be Quick

De avondklok die waarschijnlijk vanaf komend weekend gaat gelden zorgt voor een grote uitdaging voor voetbalclub Be Quick. Een aantal teams traint normaal na 20:30 uur.

“Eerder moeten stoppen betekent minder tijd om te trainen,” vertelt jeugdcoördinator Benjamin Sietsma van Be Quick. “Alles moet in een kortere tijd worden gedrukt. Spelers moeten eerder op het sportcomplex zijn, we moeten met meer teams op de velden trainen en trainers moeten eerder van hun werk vertrekken om hier te kunnen zijn. Dat zijn een aantal uitdagingen die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.”

Sietsma probeert te voorkomen dat het overdag juist drukker wordt. “We zorgen voor looplijnen zodat niet iedereen op dezelfde plek gaat lopen, maar het kan mogelijk zorgen voor een drukkere situatie op het veld. Dat proberen we te voorkomen, maar dat is wel een uitdaging.” Hij denkt dat het erg belangrijk is voor jongeren om te kunnen blijven sporten. “Je hoort nu cijfers dat één op de drie jongeren het leven een onvoldoende geeft. Dat is best wel dramatisch. Dat is ook niet gek als je alleen maar binnen zit. Sporten is ontzettend belangrijk, ook voor je mentale gezondheid. Het is het uitje van de dag. Zeker met de avondklok heb je nog minder tijd om buiten te zijn. Ik doe mijn best om er voor te zorgen dat alle teams kunnen blijven trainen.”

De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de avondklok. Als dat gebeurt gaat de maatregel zaterdag of zondag in.