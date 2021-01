nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

De avondklok gaat zaterdag om 21.00 uur in. Dat is een half uur later dan het kabinet wilde.

Er was tijdens het debat over de maatregel veel kritiek op de avondklok en het tijdstip. Maar een motie van D66 om de avondklok om 21.00 uur te laten beginnen kan rekenen op een meerderheid.

Premier Rutte gaf eerder aan met ietsje later dan 20.30 uur te kunnen leven, maar niet later dan 21.00 uur. Dan zou de avondklok weinig effect meer hebben. De maatregel is vooral bedoeld om de nieuwe Britse variant van het coronavirus in te dammen.

Veel partijen vinden dat de avondklok een veel te grote impact heeft op het leven van mensen. Rutte zei daarom ook dat de avondklok de eerste maatregel is die weer verdwijnt, maar helemaal uitsluiten kon hij dat niet.

De avondklok geldt in eerste instantie tot en met 9 februari. Tot die tijd geldt ook de huidige lockdown waarbij veel winkels, cultuurcentra en de scholen dicht zijn.