“Avondklok gaat studenten hard raken”

Foto: Ildigo (via Pixabay)

Door een avondklok in te voeren gaan studenten hard geraakt worden. Dat zeggen de voorzitters van het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, en JOB MBO.

De invoering van een avondklok maakt het voor mbo’ers vrijwel onmogelijk om nog geld bij te verdienen”, zegt voorzitter Noah Hajji van JOB MBO. Volgens Hajji zijn mbo-studenten voor het verdienen van geld aangewezen op de avonduren. Een essentieel gedeelte van de mbo-studies is namelijk het volgen van stages in de praktijk waar men meestal geen geld mee verdiend. Een gemiddelde schoolweek voor de mbo’ers duurt al snel 40 uur. “Bij een 40-urige werkweek worden de avonduren gebruikt voor het onderhouden van bijbaantjes, en die inkomsten kunnen ze absoluut niet missen.”

“Afgelasten van tentamens is desastreus”

In het hbo heeft een avondklok grote gevolgen voor het fysieke onderwijs en de tentaminering. Om de aanwezigheid van studenten op instellingen te spreiden vinden bijeenkomsten ook in de avonduren plaats. Een groot deel van het onderwijs vindt online plaats maar sommige onderdelen kunnen alleen op een instelling plaatsvinden. “Het nu afgelasten van al geplande tentamens is desastreus voor studenten, we riskeren dan massale studievertraging”, zegt voorzitter Dahran Çoban van het ISO. “Daarbij is voor veel studenten die ene avondwerkgroep in de week hun enige fysieke onderwijs, terug naar 100% digitaal zou een enorme klap zijn.”

“Deze klap kunnen studeren er niet bij hebben”

“Financiële onzekerheid en enorme studievertraging dreigen voor veel studenten, bovenop het sociale isolement dat zich zal doen versterken”, vult Hajji aan. “Dit is een klap die studenten in hun huidige situatie er niet bij kunnen hebben.” Het ISO en JOB doen daarom een dringend beroep om het onderwijs uit te zonderen van de avondklok en om studenten een perspectief te bieden.