Avondklok? ‘Als het moet dan moet het om corona te bestrijden’

nieuws

Foto: Ron Overbeek Twitter

De avondklok lijkt er niet te gaan komen. Toch was het een van de opties die het kabinet de laatste dagen serieus heeft onderzocht. Groningers vinden de avondklok vervelend, maar als het moet dan moet het. Alles om corona te bestrijden.

De meeste besmettingen vinden namelijk nog steeds plaats in de huiselijke kring. Door dit in de avonden in te perken door een avondklok in te stellen, dacht het kabinet op die manier de cijfers naar beneden te kunnen krijgen. “Ik had het er net over met mijn zoon,” vertelt een vrouw die net een bakje koffie heeft gehaald bij restaurant Zondag in het Noorderplantsoen. “De cijfers moeten naar beneden. Ik denk dat we het allemaal heel vervelend zouden vinden als Rutte dit vanavond vertelt.”

Ook voor mensen die ’s avonds nog hun honden uitlaten is het lastig. De viervoeter zal toch zijn behoefte moeten doen. “Ik zou het wel fijn vinden als ze hier een uitzondering op maken,” zo vertelt een man die met zijn Chihuahua aan het lopen is. “Dat we even naar een park kunnen. Een hele dag thuis voor de hond is ook niks. Die moet ook zijn energie kwijt. Nou is het voor mijn hond nog niet zo’n probleem, maar voor een grote hond is dit toch wel fijn.”