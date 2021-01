Auto’s vernield in Tuinwijk; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Concordiastraat en de Fruitstraat in de Tuinwijk zijn vrijdagavond twee auto’s vernield.

De politie is op zoek naar getuigen van de vernielingen.

Eenieder die iets weet over de vernielingen of iets verdachts heeft gezien op vrijdagavond in de omgeving, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat kan via een persoonlijk bericht op Twitter of via telefoonnummer 0900-8844.

Getuigen oproep.

In de #Tuinwijk aan de Concordiastraat en Fruitstraat zijn vrijdag avond 2 auto’s vernield. Heeft is iets gezien? Stuur ons een DM of bel 0900-8844 — Wijkagenten Selwerd en Tuinwijk (@WA_Selwerd) January 25, 2021