Automobilist rijdt met 133 kilometer per uur over ringweg en raakt rijbewijs kwijt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is vrijdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met een veel te hoge snelheid over de ringweg reed. Dat meldt de politie.

Op de ringweg is een snelheid van 70 kilometer per uur toegestaan. Agenten voerden een zogeheten lasergun-controle uit. De desbetreffende automobilist werd gelaserd met een snelheid van 133 kilometer per uur. De bestuurder werd daarop staande gehouden. Behalve het kwijt raken van zijn rijbewijs moet hij ook een verplichte educatieve maatregel gedrag, een EMG, bij het CBR volgen.

Waarom de bestuurder zo snel over de ringweg reed is onbekend, maar vermoedelijk heeft het ingaan van de avondklok een rol gespeeld. De politie adviseert dan ook om op tijd naar huis te gaan zodat je je niet onnodig hoeft te haasten en gevaarlijke capriolen hoeft uit te halen.

