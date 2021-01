Auto te water bij verkeersongeluk op Skagerrak

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Skagerrak in de stad Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een auto te water geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na middernacht. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Een auto kwam nabij het Skagerrak in het water terecht. Het vermoeden bestaat dat de auto onderdeel uit maakte van een carmeeting omdat er op hetzelfde moment meerdere auto’s aanwezig waren. Een automobilist van een ander voertuig heeft het te water geraakte vehikel op het droge getrokken.”

Behalve de politie kwam ook een ambulance ter plaatse. “Niemand is gewond geraakt en na onderzoek van de politie kon iedereen zijn weg vervolgen.” Later in de nacht werd door de politie een carmeeting op het Sontplein beëindigd.

