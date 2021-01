Auto raakt door gladheid van de weg in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het Hoendiep in Hoogkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een personenauto van de weg geraakt. Het ongeluk werd veroorzaakt door de gladheid.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur ter hoogte van de spoorwegovergang. “De automobilist en de bijrijder mogen van geluk spreken”, meldt de politie op Instagram. “Op een haar na hebben zij een boom gemist. Het voertuig kwam vijf meter voor het kanaal tot stilstand.” Op het Hoendiep was het plaatselijk erg glad. “De bestuurder is door de gladheid de macht over het stuur verloren.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. Niemand raakte gewond.

