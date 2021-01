Auto in lichterlaaie op Savornin Lohmanlaan

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een personenauto die geparkeerd stond aan de Savornin Lohmanlaan is zondagavond zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al in lichterlaaie”, vertelt Ten Cate. “De brand woedde bij de motorkap. Brandweerlieden hebben het vuur bedwongen door één straal hogedruk in te zetten.” Door een snelle inzet van de brandweer kon voorkomen worden dat de volledige auto in de as werd gelege.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar. De auto kan als total loss worden beschouwd.