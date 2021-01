“Asfalteringswerkzaamheden zuidelijke ringweg in volle gang”

nieuws

Foto: Dennis Smit

De werkzaamheden die dit weekend worden uitgevoerd aan de zuidelijke ringweg verlopen volgens schema. Dat zegt omgevingsmanager Bert Kramer.

Bij de werkzaamheden is sinds afgelopen vrijdagavond de noordbaan van de ringweg tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg afgesloten voor het verkeer. Door de afsluiting is er ruimte ontstaan om de noordelijke rijbanen te verleggen in de richting van de middenberm. Dit verleggen gebeurt in de vorm van asfalteringswerkzaamheden. Hierdoor ontstaat er bij de Bornholmstraat en bij de Osloweg voldoende werkruimte voor de verbreding van de zuidelijke ringweg.

Bij de wegwerkzaamheden wordt niet alleen de rijbaan verplaatst maar moeten ook lichtmasten een nieuwe plek krijgen en wordt een oud portaal afgebroken. “Het verloopt volgens planning”, vertelt Kramer. “Dat wil zeggen, ik heb de afgelopen dagen geen berichten ontvangen dat er vertraging is ontstaan.” Maandagochtend rond 06.00 uur gaat de weg weer open. Daarmee zijn de werkzaamheden nog niet klaar. Ook de komende drie weekenden is de ringweg tussen Euvelgunne en de Europaweg afgesloten. Het verkeer wordt gedurende de afsluitingen omgeleid via knooppunt Westerbroek en de Europaweg.