Arjen Robben voorlopig nog niet in actie voor FC Groningen

Foto: Sportphotoagency.com *Arjen Robben* of FC Groningen

Arjen Robben komt de komende weken nog niet in actie voor FC Groningen. Dat zegt de de 36- jarige aanvaller in een interview met FC Groningen TV.

Robben werkt wel hard aan een herstel: ‘Ik heb niet stil gezeten, ook tijdens de vakantie niet. Ik heb veel door getraind om in het ritme te blijven”. Robben wil in dat proces niks forceren: “We gaan niks overhaasten. We proberen een zorgvuldige opbouw te maken. Dat gaat best goed, maar wedstrijden zijn nog niet aan de orde”.

Robben speelde twee keer in de competitie voor FC Groningen. Beide keren viel hij uit met een blessure. Dat maakt Robben onzeker: “Ik hoop dat het harde werken toch beloond gaat worden. Daarom gaan we nog steeds door. Ik ben iemand die graag hard wil werken en dat doe ik nog steeds. Maar soms is het wel lastig omdat je niet weet of ik het ga halen in de laatste fase. Werkt het lijf ook mee? Die garantie heb je niet”.