Ampul en spuit van eerste Groningse vaccinatie gaan naar Universiteitsmuseum

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De ampul, de spuit en een aantal andere voorwerpen die op 6 januari zijn gebruikt bij de vaccinatie van Harm Wedman, verpleegkundige in het UMCG, worden opgenomen in de collectie van het Universiteitsmuseum. Aanstaande dinsdag worden deze fysieke herinneringen aan de eerste coronavaccinatie in Groningen overhandigd.

Cisca Wijmenga, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, zal de memorabilia van deze gebeurtenis names de universiteit in ontvangst nemen van UMCG-voorzitter Ate van der Zee.

“Deze ampul en deze spuit horen zeker bij die geschiedenis”, aldus Wijmenga. “Het zijn op zich heel gewone spullen, maar met een grote betekenis. We beleven een historische periode, nu wereldwijd mensen gevaccineerd worden tegen een nieuw virus. De vaccins worden gezien als de toegangspoort naar een nieuw tijdperk. Ik vind het heel bijzonder om de eerste vaccin-ampul in onze collectie op te nemen. We gaan er hier in het museum goed op passen.”

Het Universiteitsmuseum hoopt de bijzondere voorwerpen binnenkort aan het publiek te presenteren in een nieuwe tentoonstelling.