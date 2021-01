sport

Foto Marco Streefland. Amor - DKC

Het seizoen voor de badmintonners van AMOR zit er op. De badmintonbond heeft alle competities vanwege de coronacrisis definitief stil gelegd.

Er promoveert of degradeert niemand. Dat houdt in dat AMOR ook volgend seizoen in de eredivisie speelt.

Het besluit betekent ook dat vier andere badmintonclubs uit Groningen en Haren niet meer voor de competitie in actie komen.