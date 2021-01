“Als rijschool zit ik al weken zonder werk en ik krijg geen steunpakket, dat maakt me boos”

nieuws

Foto: Hans Slager / Hans Slager Rijschool

De coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen raken vele sectoren. Bijvoorbeeld de autorijscholen. “Als je ziet hoeveel geld er naar Griekenland is gegaan en naar Portugal. En ik krijg helemaal niks, dan maakt me dat boos.”

“Sinds de lockdown van half december staan de lesauto’s stil”, zegt Willem van Dijken van rijschool Van der Heide in de Groningse wijk Beijum. “Ondertussen lopen de kosten wel door. De verzekeringen van de voertuigen bijvoorbeeld. Maar ook andere onkosten. Daar staat niets tegenover. Ik krijg geen steunpakket van de overheid omdat mijn vrouw een baan heeft. En dat is zuur omdat het niet in verhouding tot elkaar staat. We doen het dus bijvoorbeeld ook zuinig aan de met de boodschappen. We kunnen niet anders.”

Hans Slager Rijschool: “Ik werk vanuit huis”

Ook zorgen bij Hans Slager Rijschool in Ten Boer. “Deze lockdown en het daardoor niets kunnen doen is heel vervelend”, vertelt Hans Slager. “Ook ik krijg geen financiële ondersteuning. Ik heb mijn autorijschool aan huis, ik heb niet een eigen gebouw op bijvoorbeeld een industrieterrein waar ik vanuit werk. Daarom heb ik daar geen recht op. Bij de vorige lockdown kreeg ik het steunpakket wel omdat er een uitzondering werd gemaakt, maar nu niet. Ik heb wel begrepen dat er een brandbrief is gestuurd naar het kabinet, maar het wordt wel tijd dat er langzaam weer wat geld binnen komt.”

Opeten van je spaarcenten

Voor Slager betekent het interen op de reserves. “Je bent inderdaad je spaarcenten aan het opeten en dat is heel zuur. Het wordt ook tijd dat ik weer wat kan gaan verdienen omdat het anders wel heel lastig wordt. Gelukkig zijn er positieve geluiden. Er is een vaccin, ik hoor geruchten over het heropenen van scholen. Ik hoop dat premier Rutte komende dinsdag tijdens de persconferentie een perspectief kan bieden. Dat hij zegt, rijschoolhouders vanaf eind-februari mogen jullie weer aan de slag. Want aan een lichtpuntje ben ik wel toe.”

Bij langer stilstaan vallen rijscholen om

Van Dijken is iets minder positief. “Ik vind dat er nogal wat onzekerheid is, zeker als je denkt aan de verschillende virusvarianten die nu opduiken. Wel denk ik dat nog heel lang stilstaan geen optie is omdat er anders echt rijscholen om gaan vallen.” Maar volgens Van Dijken is dat niet het enige probleem. “Je zit ook met de leerlingen. Bij mij zijn er 8 examens uitgesteld die straks allemaal ingehaald moeten worden. Dit zijn leerlingen die er klaar voor waren om af te rijden. Zij krijgen straks te maken met lange wachtrijen bij het CBR omdat er heel veel examens uit zijn gesteld. Dat is zuur.”

“Dit kost leerlingen geld”

Slager in Ten Boer is het daar mee eens. “Dit kost leerlingen geld. En niet alleen degenen die op het punt stonden om examen te doen, ook de mensen die net waren begonnen of halverwege hun cursus waren. Als je na maanden niet rijden ineens weer gaat autorijden dan moet je er weer in komen. Bij de één zal het sneller gaan dan bij de ander, maar je zult extra lessen nodig hebben.” Grote drukte verwacht Slager niet. “Wij zijn niet een fabriek waarbij je de productie omhoog kunt schroeven. Wij verkopen de rijlessen in uren. Daar moet het mee gebeuren.”

Teleurgesteld in kabinet

Van Dijken is teleurgesteld in het kabinet. “Je mag gerust zeggen dat ik boos ben. Als je kijkt naar hoeveel geld we naar Griekenland hebben overgemaakt toen het daar mis ging. Hoeveel geld er naar Portugal ging. Nu het tijd is om voor je eigen bevolking op te komen merk ik daar heel weinig van. En dat vind ik jammer. Heel jammer.”