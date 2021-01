“Als je Haren binnenrijdt dan denk je, dat lijkt wel een ghetto”

nieuws

Foto Rick ten Cate Tencatefotografie.nl

Bewoners van de Emmalaan in Haren hopen dat er een stukje groen op het oude Van der Molen-terrein komt. De voormalige garage brandde anderhalf jaar geleden af en sindsdien ligt het terrein braak.

Na de brand hadden de omwonenden een evaluatie met de gemeente Groningen en de brandweer, waar de optie van groen op de tafel kwam, vertelde bewoner Fedde Blomsma zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

“Toen kwamen gemeenteambtenaren op het idee om te vertellen of een parkje niets voor ons is. Dat zouden we heel leuk vinden. Daarna hebben we een half jaar niets gehoord en hebben we zelf de touwtjes in handen genomen en er werk van gemaakt. Ik heb contact opgenomen met de gebiedsmanager van de gemeente en daar hebben we een heel positief gesprek mee gehad. We zijn terecht gekomen op het klimaatbestendig plan van de gemeente, zeg maar het groenbeleid. Dat is net opnieuw uitgezet.”

Het terrein is echter in eigendom bij vastgoedontwikkelaar Aprisco uit Assen. Dit bedrijf heeft tegen Haren de Krant gezegd op de locatie ‘wonen in het groen’ te willen realiseren en houdt hierbij alle opties open. “Wonen in het groen kun je heel ruim opvatten”, zegt Blomsma. “Wonen met of appartementen, of woningen hebben ze gezegd. Appartementen is natuurlijk een breed begrip, dan kan er ook een flat komen van 13 hoog, dat willen wij niet. Een mooie woning tegenover ons zou natuurlijk niet misstaan in de buurt, maar we houden toch een beetje vast aan het groenbeleid.”

De omwonenden hebben uiteindelijk besloten een plan voor groen te laten maken door een hoveniersbedrijf. “Wij zijn ons wel ervan bewust dat wie betaalt, die bepaalt. Wij komen in het eerste kwartaal in gesprek met Aprisco om te kijken wat zij gaan doen. Zij willen graag met ons in gesprek en samen dingen gaan doen, en natuurlijk staan wij daarvoor open. Maar wij hebben goede hoop dat wij er wel uit komen en hebben nog een voorstel gedaan. Want waarom zou de gemeente Groningen geen grond gaan ruilen? Want zo’n ontwikkelaar wil altijd meer grond en meer geld. Als hij een stukje extra grond krijgt in ruil, en een paar extra zakcenten, wie weet wat er kan gebeuren.” Aprisco geeft echter aan in Haren de Krant dat een mogelijke grondruil niet aan de orde is.

Blomsma hoopt in ieder geval niet op nog een appartementencomplex in de straat. “Kijk, wanneer je Haren binnenrijdt zie je aan je linkerhand het Nescio-complex, daar komen ook appartementen. Dan zie je de Emmaflats, dan Maarwold, dat is een hele slechte indruk wanneer je Haren binnenrijdt. Dat zijn flats, appartementen, dan denk je, dat lijkt wel een ghetto.”

Luister het interview met Fedde Blomsma hier terug: