Als een blije hond ijsbrekend door het water en bebloed weer aan wal   

Foto Andor Heij. Noorderplantsoen met ijslaagje

Er ligt deze zondag een dun laagje ijs. Voor een enkeling reden genoeg om er doorheen te gaan zwemmen. Om er met snijwonden weer uit te komen (foto onder).



Ritzo ten Cate heeft zondag door het ijs gezwommen. Hij kwam bebloed weer aan wal. Maandag gaat hij weer.

‘Zwemmen door het ijs is heerlijk en… scherp. Onder het ijs door zwemmen en dan door het ijs heen koppen. IJsbrekend zwemmen, zooooo leuk! Ik maaide als een blije hond ijsbrekend door het water en ontdekte pas op de weg terug naar huis dat ik me zo had verwond…’, meldt Ritzo enthousiast op Twitter.

Zwemmen door het ijs is heerlijk en… scherp. pic.twitter.com/P4YhHCd9GN — Ritzo ten Cate (@ritzotencate) January 10, 2021

De stad kent inmiddels meerdere winterzwemmers op diverse plekken. Getuige bijvoorbeeld ook deze blog van het IVN:

https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/nieuws/blog-10