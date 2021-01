‘Als de gemeente sportverenigingen kwijt wil, moet het vooral zo doorgaan’

sport

Foto: DS-Foto via Pixabay

Voor veel sportverenigingen begint de sluiting van de kantines hun financiële tol te eisen. De kantines moesten hun deuren sluiten tijdens de eerste lockdown. Ook sinds eind september zitten ze weer op slot.

VVK is een van de verengingen waar het op dit moment financieel moeilijk is. Penningmeester Jan Martin Koetje laat weten dat de club ongeveer een ton aan inkomsten is misgelopen door de coronacrisis: “We hebben daarbij de laatste vijf jaar vergeleken. Wij halen onze inkomsten vooral uit de kantine. Daardoor is bij ons de contributie ook zo laag. Nu de inkomsten daarvan helemaal wegvallen en de gemeente wel gewoon wil dat wij veldhuur betalen wordt het steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Bingo en eigen bier zetten geen zoden aan de dijk

Hoe het nu verder moet, weet Koetje niet, maar hij hoopt wel op een gebaar vanuit de gemeente: “Als de gemeente sportverenigingen kwijt wil, zal het vooral zo door moeten gaan. De energierekening die binnenkort weer komt vanuit de gemeente kunnen wij op dit moment niet betalen. Wij proberen ondertussen met bijvoorbeeld een bingo en een eigen gebrouwen biertje wat geld op te halen, maar echt zoden aan de dijk zet het niet.”

Ook de leden vragen hun geld terug en vooral jeugdspelers maken de overstap naar andere clubs. Koetje: “Zij kunnen niet voetballen dus het is enigszins te begrijpen. Wij hebben per leeftijdscategorie maar een elftal. Jeugdspelers stappen daarom over naar grotere clubs want daar kunnen ze dan onderling toernooitjes spelen.”

‘Er moet iets veranderen’

Of VVK het gaat overleven, is afwachten. Maar er moet wel snel iets veranderen. “We hebben in december een mail gekregen van Sport050, waarin zij schreven dat ze er van uitgingen dat er geen financiële problemen waren bij sportverenigingen”, aldus Koetje. “De een na de ander zag je op die mail reageren. Dat maakt wel duidelijk hoe de situatie op dit moment is.”