Foto: Svdmolen

183 elastieken oftewel 458 gram vond een vrijwillige schoonmaker in de Korrewegwijk (foto onder). ‘Postelastieken worden vaak in magen van onfortuinlijke vogels aangetroffen’.



“Ik heb geen ‘heterdaad bewijs’ dat bezorgers deze elastieken laten vallen, maar het ligt er dik bovenop, dat het van PostNL is. Ze liggen namelijk altijd daar waar je ze kunt verwachten als de bezorger teveel post in te weinig tijd moet bezorgen. Vlak naast de heg en bij de voordeur. Als er bij mij in de buurt al zoveel elastieken op straat terechtkomen, dan kun je wel nagaan hoeveel dat er in heel Nederland zijn. Tot nu reageert PostNL niet op mijn mailtjes”.

Een postbode reageert op onderstaand Facebookbericht:

‘Ik ben al ruim 12 jaar postbezorgster en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Na onze dienst leveren we alle gebruikte elastieken in zodat ze weer herbruikt kunnen worden. Er kan er eens één vallen maar zoveel als ik hier zie vindt ik heel bijzonder!’