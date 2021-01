nieuws

Foto via Biblionet Drenthe

Annelies Bakelaar is per 1 januari aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Alfa-college.

Bakelaar volgt Margreeth Smilde op. Smilde is acht jaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest.

Sinds 1 januari 2016 is Bakelaar al lid van de Raad van Toezicht en in het dagelijks leven bestuurder van Biblionet Drenthe. Ook is ze gemeenteraadslid in Ommen.