Albert Heijn-filialen in binnenstad uit voorzorg eerder dicht

nieuws

Foto: Emma Westers

Alle Albert Heijn-filialen in de binnenstad van Groningen zijn dinsdagavond eerder dichtgegaan. Dit is gedaan uit voorzorg.

“Ik wilde even voor 20.00 uur nog wat boodschappen halen bij de vestiging in De Korenbeurs aan de Vismarkt”, vertelt een vrouw aan OOG Tv. “Toen ik de supermarkt in wilde lopen kreeg ik te horen dat men ging sluiten. Dus ik ben nu zonder boodschappen weer naar huis gegaan. Ja, dat is vervelend, maar ach ik overleef het wel.”

Alle Albert Heijn-vestigingen

Een medewerker van het filiaal laat telefonisch weten dat de informatie klopt. “Wij zijn inderdaad eerder dicht gegaan. Dit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen in het land.” Behalve voor het filiaal aan de Vismarkt geldt het eerder sluiten ook voor alle andere vestigingen. “Ja, ook wij zijn om 20.00 uur dicht gegaan”, laat een medewerker van de vestiging aan de Oude Ebbingestraat weten. “En het geldt ook voor alle andere filialen in de binnenstad.”

Jumbo

Andere supermarkten waren wel gewoon tot 20.45 uur geopend. “Wij zijn niet eerder dichtgegaan”, laat een medewerker van de Jumbo aan de Wilhelminakade weten. “Klanten konden bij ons gewoon tot 20.45 uur terecht.”