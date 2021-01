“Akkoord Aanpak Ring Zuid is boterzacht, we gaan voor honderden miljoenen euro het schip in”

nieuws

Foto Andor Heij: Bij de HL Wicherstraat komt de zuidelijke ring onder meer verdiept te liggen.

De fractie van Groninger Belang is niet gerustgesteld na de persconferentie over het akkoord dat gesloten is over de Aanpak van Ring Zuid. “Wat hebben we nu precies gehoord? Ik ben teleurgesteld en ik maak me zorgen over de toekomst.”

Op de persconferentie werd duidelijk dat er tussen de betrokken partijen een akkoord is gesloten waarbij de provincie Groningen 78 miljoen euro exclusief btw, 94 miljoen euro inclusief btw, gaat steken in de realisatie van de vernieuwde zuidelijke ringweg. Het geld wordt uit de RSP-pot gehaald wat ten koste gaat van twee provinciale projecten. “Als ik terugblik op wat er gezegd is dan moet ik tot de conclusie komen dat er niet echt openheid is gegeven”, zegt fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang. “Een journalist stelde een vraag over de financiën waarbij er helemaal geen antwoord werd gegeven en er gewoon omheen werd gedraaid. Daarnaast hebben we geen idee welk verlies Combinatie Herepoort lijdt. Dat blijft namelijk geheim.”

“Voor honderden miljoenen het schip in”

Schmaal hekelt ook de communicatie. “Er worden verschillende bedragen genoemd. Tijdens de persconferentie had gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer het constant over 78 miljoen euro. Ja, dat is dus exclusief btw. Inclusief de belasting toegevoegde waarde hebben we het over 94 miljoen euro. Plus de ruimte tussen het budget en de feitelijke aanbesteding maakt dat we hier voor honderden miljoenen euro het schip in gaan. Dat is wel iets wat we ons moeten realiseren.”

“Boterzacht geheel”

De persconferentie volgde op een Statenvergadering die achter gesloten deuren plaatsvond. Voor er openheid gegeven kon worden moesten de Statenleden eerst instemmen met het opheffen van de geheimhoudingsplicht. “Het was voor mij kiezen tussen twee kwaden. We konden kiezen uit helemaal niets openbaar of gedeeltelijk openbaar. Terwijl wij als partij alles openbaar willen hebben. Met de cijfers die nu gepresenteerd zijn, daar kunnen wij niet zoveel mee. We kunnen nu niet toetsen of de pijn die geleden wordt ook evenredig verdeeld gaat worden. Als ik deze overeenkomst analyseer dan kan ik niet anders zeggen dan dat het een boterzacht geheel is waarbij de risico’s te groot zijn. En wat is er nu eigenlijk veranderd? Heb jij gehoord wat er nu veranderd is in de aanpak? Ik niet.”

N33 en Wunderline

De 78 miljoen euro, of 94 miljoen euro, komt uit de RSP-pot waardoor de verdubbeling van de N33 niet door kan gaan en ook het project rond de Wunderline schade oploopt. “De mensen in de provincie zijn het slachtoffer. En dat is ontzettend jammer. Maar waar ik vooral teleurgesteld in ben is de informatievoorziening die slecht is, die niet transparant is en waarbij er naar mijn gevoel flink gedraaid wordt. En de rol van de gedeputeerde is heel vreemd. In dit project doet het Rijk de directievoering. Maar Gräper zegt dat het Rijk in deze kwestie terecht wijst naar de gemeente en provincie. Dan kom je wat mij betreft niet op voor de belangen die hier spelen.”

Begin februari wordt er in de Staten gesproken over het akkoord. Groninger Belang laat weten niet met het huidige akkoord in te willen gaan stemmen.

